НДС с аванса в валюте рассчитывается по курсу ЦБ на день получения предоплаты

НДС с аванса в счет предстоящей поставки рассчитывается по курсу ЦБ на день получения предоплаты от покупателя.

Такой позиции придерживается Минфин в письме от 12.05.2021 № 03-07-08/36033.

Для НДС моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из дат:

день отгрузки;

день оплаты, в том числе и частичной.

Следовательно, при получении предоплаты НДС рассчитывается по курсу валюты на момент поступления аванса независимо от курса иностранной валюты, действующего на дату выполнения работ.