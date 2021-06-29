НДС с аванса в валюте рассчитывается по курсу ЦБ на день получения предоплаты

НДС с аванса в счет предстоящей поставки рассчитывается по курсу ЦБ на день получения предоплаты от покупателя.
Такой позиции придерживается Минфин в письме от 12.05.2021 № 03-07-08/36033.
Для НДС моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из дат:
- день отгрузки;
- день оплаты, в том числе и частичной.
Следовательно, при получении предоплаты НДС рассчитывается по курсу валюты на момент поступления аванса независимо от курса иностранной валюты, действующего на дату выполнения работ.