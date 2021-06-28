☕ Столичные рестораторы готовы компенсировать посетителям затраты на ПЦР

Рестораторы Москвы готовы компенсировать посетителям стоимость ПЦР-тестирования. По крайней мере, так утверждают власти.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.

«Сегодня общался с рядом рестораторов, коллеги даже предложили, что они своим посетителям, у кого нет возможности сделать прививку или они болели бессимптомно, компенсировать услугу, стоимость самого ПЦР», — сказал он.

Глава департамента добавил, что новая система прохода в заведения общественного питания Москвы по QR-кодам комфортна «и для посетителей, и для сотрудников ресторанов».

А в соцсетях ходят новые мемы про рестораны, ПЦР и вакцинацию: