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В июле ключевую ставку могут повысить до 6,5%

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Рубрика Банки
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На июльском заседании ЦБ может принять решение о повышении размера ключевой ставки до 6,5%.

Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу Bloomberg.

«Мы рассмотрим очень детально имеющуюся информацию и обновим наш прогноз в ходе июльского заседания. А также мы примем решение по этому шагу. Я думаю, мы рассмотрим от 25 базисных пунктов до 1 п.п. повышения», — отметила Набиуллина.

Цитата по «ТАСС».

11 июня ЦБ повысил размер ключевой ставки с 5% до 5,5%.

Следующее заседание запланировано на 23 июля.

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