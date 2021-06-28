В июле ключевую ставку могут повысить до 6,5%

На июльском заседании ЦБ может принять решение о повышении размера ключевой ставки до 6,5%.
Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу Bloomberg.
«Мы рассмотрим очень детально имеющуюся информацию и обновим наш прогноз в ходе июльского заседания. А также мы примем решение по этому шагу. Я думаю, мы рассмотрим от 25 базисных пунктов до 1 п.п. повышения», — отметила Набиуллина.
Цитата по «ТАСС».
11 июня ЦБ повысил размер ключевой ставки с 5% до 5,5%.
Следующее заседание запланировано на 23 июля.