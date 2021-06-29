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Господрядчикам предлагают списывать долги по налогам автоматически

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Рубрика Госзакупки
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При подписании госзаказа планируется проверять наличие задолженности перед бюджетом у исполнителя. Если будут обнаружены долги, то их спишут автоматически.

С таким предложением выступил первый замглавы аппарата кабмина Валерий Сидоренко, сообщают «Известия».

Автоматическое списание подразумевает под собой следующее. Как только по госконтракту будет произведена оплата, деньги будут списаны в счет погашения налоговой задолженности.

Минфину и ФНС поручено рассмотреть целесообразность внесения таких изменений.

Как сообщают «Известия», в пресс-службе правительства сказали, что предложения от ФНС и Минфина уже поступили, проводится экспертная оценка.

В пресс-службе Минфина отметили, что к участию в торгах и так не допускаются компании и ИП, у которых есть налоговая задолженность перед бюджетом:

«Кроме того, в рамках действующих норм лицо, имеющее задолженность перед государством, не может быть участником закупки и исполнителем по контракту. Таким образом, внесение изменений считается нецелесообразным», — отметили в министерстве.

Цитата по «Известиям».

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