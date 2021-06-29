Путину предложат провести налоговую реформу для малого и среднего бизнеса

Бизнес-омбудсмен Борис Титов и общественный омбудсмен по МСП Анастасия Татулова предлагают провести налоговую реформу для развития и «обеления» субъектов малого и среднего предпринимательства.

Об этом говорится в докладе «МСП/Постковид. Время для системных решений», который будет представлен президенту Владимиру Путину в рамках ежегодного доклада Титова.

«Более 70% предпринимателей считают главной проблемой несбалансированность налоговой системы. Для исправления такой ситуации предлагается стабилизировать разрывы, ввести прогрессивную ставку в зависимости от выручки предприятия. Вторая проблема: с ростом рабочих мест предприниматель платит больше налогов в расчете на человека. Нужно создать систему, при которой ставка налога, наоборот, будет уменьшаться с ростом рабочих мест», — сказала ТАСС Татулова.

Авторы доклада предложили «особое внимание уделить стимулированию переходов из микро- в малый и из малого в средний бизнес». Так, на первом этапена весь объем фонда заработной платы МСП, а не только на ту часть зарплат, которая превышает МРОТ.

Помимо этого, в ближайшее время дать право применять УСН всем субъектам МСП, независимо от годового оборота (сейчас верхняя планка составляет 200 млн рублей в год). Кроме того, расширить перечень принимаемых расходов на УСН, а для патентной системы налогообложения — увеличить максимально возможную среднюю численность наемных работников с 15 до 30 человек.

На следующем этапе в спецдокладе предлагается «установить для всех МСП и самозанятых единый налоговый режим и до конца 2022 года перейти к дифференцированной системе установления ставок этого налогового режима — в зависимости от размера, вида деятельности, региона и других факторов».

Переход индивидуальных предпринимателей в организационную форму ООО предложено «стимулировать при помощи, созданных одним учредителем или членами одной семьи». А переход МСП на общую систему налогообложения — «поддерживать переходным периодом с отменой налога на прибыль на три года с дальнейшим постепенным его увеличением».

Авторы доклада считают, что «в рамках существующей системы у малого бизнеса нет мотивации для перерастания в средний: с ростом бизнеса его прибыльность, наоборот, снижается, а риски повышаются».