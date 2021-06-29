Доплата к пенсии сельчан будет сохраняться при их переезде в город

С 1 января 2022 года пенсионеры, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, смогут получать надбавки к пенсии не только в том случае, если они продолжают проживать в сельской местности, но и при переезде в город.

Ранее был принят Федеральный закон с такими поправками, а накануне опубликовано постановление Правительства № 962 от 23.06.2021, которым утверждены изменения в правила выплаты пенсии.

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Доплаты к страховым пенсиям за длительный сельский стаж начались в 2019 году. Получать их могут представители более 500 профессий, в том числе агрономы, мельники, пчеловоды, ветеринарные врачи, технологи, геодезисты, механизаторы, инженеры, шофёры, энергетики. Главное — чтобы местом работы было сельскохозяйственное предприятие.

Однако сейчас сельские надбавки не распространяются на пенсионеров, которые покинули сельскую местность — например, переехали в город к родственникам. Также надбавки отменяются, если населённый пункт, в котором проживали эти граждане, после административного преобразования стал относиться к городу.

Эту несправедливость исправили. Ранее такое поручение дал Путин.