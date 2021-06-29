Контрагент по досудебной претензии оплатил задолженность и возместил половину расходов на юриста. Бухгалтер спрашивает, как превильно оформить это возмещение.
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«У нас есть покупатель юрлицо с задолженностью перед нами. Мы наняли юриста, который составил исковое заявление, оплатили его услуги.
В суд дело не ушло, т.к. покупатель согласился оплатить задолженность и 50% наших затрат на юриста. Мы составили досудебное соглашение, где оговорили эти условия. Никогда не имела с этим дело. Юрист акт выполненных работ на свои услуги предоставил.
Подскажите, как правильно оформить это возмещение 50% от должника?».
В комментариях советуют:
«Услуги юриста это расход, возмещение это доход».
Автор на это отвечает:
«Я в курсе. Расходы на юриста я бы учла на 26, а вот возмещение поставила бы на внереализационные доходы».
Это и подтверждается следующим комментарием:
«Расходы на юриста — внереализационные расходы. Экономическая эффективность подтверждена актом приёма услуг и досудебным соглашением. Тогда компенсация этих расходов — внереализационные доходы».
А кто-то конкретизирует основание для начисления внереализационных доходов:
«Будете отражать начисление внереализационных доходов на основании досудебного акта. Заказчик на основании этого же документа вам оплатит».
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