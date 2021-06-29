Контрагент по досудебной претензии оплатил задолженность и возместил половину расходов на юриста. Бухгалтер спрашивает, как превильно оформить это возмещение.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«У нас есть покупатель юрлицо с задолженностью перед нами. Мы наняли юриста, который составил исковое заявление, оплатили его услуги.

В суд дело не ушло, т.к. покупатель согласился оплатить задолженность и 50% наших затрат на юриста. Мы составили досудебное соглашение, где оговорили эти условия. Никогда не имела с этим дело. Юрист акт выполненных работ на свои услуги предоставил.

Подскажите, как правильно оформить это возмещение 50% от должника?».

В комментариях советуют:

«Услуги юриста это расход, возмещение это доход».

Автор на это отвечает:

«Я в курсе. Расходы на юриста я бы учла на 26, а вот возмещение поставила бы на внереализационные доходы».

Это и подтверждается следующим комментарием:

«Расходы на юриста — внереализационные расходы. Экономическая эффективность подтверждена актом приёма услуг и досудебным соглашением. Тогда компенсация этих расходов — внереализационные доходы».

А кто-то конкретизирует основание для начисления внереализационных доходов:

«Будете отражать начисление внереализационных доходов на основании досудебного акта. Заказчик на основании этого же документа вам оплатит».