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💻 Подать заявление на получение бесплатной электронной подписи можно через личный кабинет налогоплательщика

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Рубрика Электронная отчетность
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Подать заявление на получение бесплатной электронной подписи от ФНС можно через личный кабинет налогоплательщика-физлица.

С 1 июля ИП, нотариусы и представители компаний могут получить бесплатную ЭП у налоговиков.

Подать заявление можно уже сейчас через ЛК в разделе «Жизненные ситуации».

гл

После формирования электронной подписи надо прийти на прием к налоговикам. Предварительно записаться можно на сайте ФНС.

Для получения бесплатно ЭП при себе надо иметь:

  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • токен.

Токен можно купить у дистрибьюторов производителей и в специализированных интернет-магазинах, а также использовать уже имеющийся. Главное — наличие действующего сертификата соответствия ФСТЭК или ФСБ.

Все о бесплатной ЭП от ФНС — тут.

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