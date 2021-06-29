💻 Подать заявление на получение бесплатной электронной подписи можно через личный кабинет налогоплательщика

Подать заявление на получение бесплатной электронной подписи от ФНС можно через личный кабинет налогоплательщика-физлица.

С 1 июля ИП, нотариусы и представители компаний могут получить бесплатную ЭП у налоговиков.

Подать заявление можно уже сейчас через ЛК в разделе «Жизненные ситуации».

После формирования электронной подписи надо прийти на прием к налоговикам. Предварительно записаться можно на сайте ФНС.

Для получения бесплатно ЭП при себе надо иметь:

паспорт;

СНИЛС;

токен.

Токен можно купить у дистрибьюторов производителей и в специализированных интернет-магазинах, а также использовать уже имеющийся. Главное — наличие действующего сертификата соответствия ФСТЭК или ФСБ.

Все о бесплатной ЭП от ФНС — тут.