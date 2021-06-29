Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Половина столичного общепита работает в «бесковидном» режиме

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономика России
Версия для печати

Около 50% московских заведений общепита заявили о переходе на «бесковидный» режим для посетителей.

Об этом сообщил Алексей Немерюк, глава столичного департамента торговли и услуг., пишут «ТАСС».

«На сегодняшний день из более 15,6 тыс. заведений общественного питания в Москве более 7 тыс. заявили о работе в новом формате», — сказал Немерюк.

Он добавил, что для летних веранд, которых в этом году в столице более 3 тыс., до 11 июля включительно отменено требование проверять у посетителей QR-коды.

Кроме того, в Москве работает более 2,5 тыс. столовых на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также ресторанов, кафе и баров в гостиницах и хостелах, которые могут не переходить в «бесковидный» режим, если не будут открыты для посторонних.

Подборка полезных мероприятий

Разместить