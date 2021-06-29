Половина столичного общепита работает в «бесковидном» режиме

Около 50% московских заведений общепита заявили о переходе на «бесковидный» режим для посетителей.

Об этом сообщил Алексей Немерюк, глава столичного департамента торговли и услуг., пишут «ТАСС».

«На сегодняшний день из более 15,6 тыс. заведений общественного питания в Москве более 7 тыс. заявили о работе в новом формате», — сказал Немерюк.

Он добавил, что для летних веранд, которых в этом году в столице более 3 тыс., до 11 июля включительно отменено требование проверять у посетителей QR-коды.

Кроме того, в Москве работает более 2,5 тыс. столовых на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также ресторанов, кафе и баров в гостиницах и хостелах, которые могут не переходить в «бесковидный» режим, если не будут открыты для посторонних.