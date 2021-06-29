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📜 С 2022 года больничные будут выдаваться только в электронном виде

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Рубрика Больничные
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С 2022 года больничные листы будут выдаваться только в электронном виде. Работодателю до этого времени надо подключиться к электронному документообороту.

Об этом напоминает ФСС.

С 1 января 2022 года все выплаты по больничному, в том числе и по беременности и родам, будут начисляться на основании электронного листка нетрудоспособности.

Работодатель должен подключится к ЭДО, чтобы мог получать и передавать информацию по оплате электронного больничного. Для этого можно использовать:

Расчитать размер выплаты по больничному — онлайн-калькулятор.

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