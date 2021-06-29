📜 С 2022 года больничные будут выдаваться только в электронном виде

С 2022 года больничные листы будут выдаваться только в электронном виде. Работодателю до этого времени надо подключиться к электронному документообороту.
Об этом напоминает ФСС.
С 1 января 2022 года все выплаты по больничному, в том числе и по беременности и родам, будут начисляться на основании электронного листка нетрудоспособности.
Работодатель должен подключится к ЭДО, чтобы мог получать и передавать информацию по оплате электронного больничного. Для этого можно использовать:
- бесплатную программу с сайта ФСС;
- 1С;
- СБИС;
- Контур;
- Парус и другие программы.
Расчитать размер выплаты по больничному — онлайн-калькулятор.