Работодатель обязан в полной сумме выплатить зарплату по решению трудинспекции. Иначе – суд

Если трудинспекция выдала решение о выплате задолженности по зарплате, то компания обязана выплатить ее в срок и в полном объеме.

В противном случае работники могут обратиться в суд.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Из вопроса следует, что по решению трудинспекции работодатель должен был выплатить задолженность по зарплате до 21.06.2021. Но оплата была произведена только частично.

Роструд посоветовал в данной ситуации обратиться в трудинспекцию с жалобой в отношении того, что компания не исполнила предписание.

А также – в суд за защитой своих прав.