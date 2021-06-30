Фитнес просит поддержку — снижение налогов, кэшбэк, низкие невозвратные тарифы

Индустрия фитнеса просит меры поддержки отрасли — снижение налогов и взносов, программу кешбэка, дешевые невозвратные тарифы на фитнес-карты. В июне продажи клубов упали на 40% по сравнению с июнем 2019 года.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Национальное фитнес-сообщество.
«Без государственной поддержки фитнес-отрасль неминуемо потеряет 15% игроков рынка. Сейчас они в основном полагаются на свои силы, но по-прежнему рассчитывают на помощь государства», — подчеркнула президент сообщества Елена Силина.
Глава НФС добавила, что отрасль просит рассмотреть возможность:
- снижения социальных налогов и взносов для участников фитнес-бизнеса;
- включения услуг фитнеса в полисы ДМС;
- внедрения программы кешбэка по аналогии с туротраслью;
- внедрения дешевых невозвратных тарифов на фитнес-карты по аналогии с авиаотраслью, где потребитель вправе выбрать между более дорогим тарифом и возможностью его немедленного возврата и дешевым, но невозвратным.
Кроме того, еще одним предложением является предоставление
- программы льготных кредитов, получаемых по упрощенной схеме,
- продление мер поддержки по предоставлению отсрочки арендных платежей пострадавшим отраслям,
- распространить меры поддержки на арендодателей, снизивших арендную плату не менее чем на 50% по аренде фитнес-клубам, в части освобождения от налога на имущество и земельного налога в 2021–2022 годах.
По ее словам, продажи клубных карт в июне упали на 40% по отношению к показателям докризисного июня 2019 года. Это происходит не только из-за введения ограничительных мер в ряде регионов, но еще и из-за традиционно низкого летнего сезона.
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