Фитнес просит поддержку — снижение налогов, кэшбэк, низкие невозвратные тарифы

Индустрия фитнеса просит меры поддержки отрасли — снижение налогов и взносов, программу кешбэка, дешевые невозвратные тарифы на фитнес-карты. В июне продажи клубов упали на 40% по сравнению с июнем 2019 года.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Национальное фитнес-сообщество.

«Без государственной поддержки фитнес-отрасль неминуемо потеряет 15% игроков рынка. Сейчас они в основном полагаются на свои силы, но по-прежнему рассчитывают на помощь государства», — подчеркнула президент сообщества Елена Силина.

Глава НФС добавила, что отрасль просит рассмотреть возможность:

снижения социальных налогов и взносов для участников фитнес-бизнеса;

для участников фитнес-бизнеса; включения услуг фитнеса в полисы ДМС;

внедрения программы кешбэка по аналогии с туротраслью;

по аналогии с туротраслью; внедрения дешевых невозвратных тарифов на фитнес-карты по аналогии с авиаотраслью, где потребитель вправе выбрать между более дорогим тарифом и возможностью его немедленного возврата и дешевым, но невозвратным.

Кроме того, еще одним предложением является предоставление

программы льготных кредитов , получаемых по упрощенной схеме,

, получаемых по упрощенной схеме, продление мер поддержки по предоставлению отсрочки арендных платежей пострадавшим отраслям,

по предоставлению отсрочки арендных платежей пострадавшим отраслям, распространить меры поддержки на арендодателей, снизивших арендную плату не менее чем на 50% по аренде фитнес-клубам, в части освобождения от налога на имущество и земельного налога в 2021–2022 годах.

По ее словам, продажи клубных карт в июне упали на 40% по отношению к показателям докризисного июня 2019 года. Это происходит не только из-за введения ограничительных мер в ряде регионов, но еще и из-за традиционно низкого летнего сезона.