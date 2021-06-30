Работодатель должен уволившемуся работнику около 200 тысяч. Проблема в том, что это — «черная» часть, по «белой» долга нет. Как можно надавить на работодателя, чтобы он выплатил эту задолженность? Куда обращаться?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Человек отработал в компании почти год. При поступлении в компанию подписал договор. В нем прописана «белая» зарплата. Договор отдали генеральному на подпись, больше никто этого договора не видел. И договорились ещё устно на «черную» зарплату.

«Белая» зарплата весь год выплачивалась раз в месяц. Последние три месяца — с задержками, без компенсаций за задержку. Другая часть зарплаты выплачивалась человеку на банковскую карту, без всяких опасений. То есть, даже не в конверте, а вот так вот, на карту. Последние три месяца эти «черные» выплаты прекратились вовсе.

По итогу: человечек психанул, уволился, трудовую выдали, расчёт (отпускные и пр.) не произведён. Считаете нарушения, коллеги? Сумма, которую должен работодатель — 200 тыс. руб. Свои обязательства человек выполнил, дела сдал полностью.

Вопрос: Как поступить? Сразу обратиться в суд? Шансы неплохи, доказательная база собрана. Или начать с прокуратуры? Человек молоденький, жаль, что вот так нарвался на непорядочных людей. Да, это, конечно наука, теперь нашёл работу с «белоснежной» зарплатой, но 200 тыс. для него приличная сумма.

Помогите, коллеги, давайте подумаем, с чего начать?».

В комментариях посоветовали начать с претензии работодателю:

«Начать с претензии, направив ее работодателю, лучше курьером (DHL, СДЭК), ну или «Почта России» (ценное с описью и вручением)».

Кто-то рассказывает подобный случай, там все быстро через прокуратуру решили:

«Одна моя знакомая обращалась в прокуратуру вообще по «черной» зарплате. На работе сказали: договора нет — денег нет, забудьте и идите с миром. Прокуратура решила вопрос почти сразу, и деньги на выплату нашлись».

На это пишут, что просто повезло:

«Это просто пугливый работодатель был. Это как повезёт».

По поводу Трудинспекции пишут, что она проверит все достаточно формально, и только то, что будет указано в жалобе:

«В трудовой книжке запись есть? В ведомостях на зарплату расписывался? Трудовая если придет, проверит только кадровую и зарплатную документацию по этому человеку. Другие вопросы, в частности СОУТ, проверять не будет. Если по нему, что-то рамках «белой» зарплаты нароют, в частности отпускные, то дадут предписания. Много от трудовой ждать нечего».

Кроме того, обозначили возможные риски, связанные со взысканием невыплаченной зарплаты:

««Белую» часть можно попробовать истребовать, но если упомянуть про «черную», то этому человеку выставят НДФЛ за все время получения этой «черной» части, ну а работодатель конкретно попадет».

Вот более обстоятельный комментарий, с чего начать и что делать:

«Ну, начать стоит вашему человеку с записи в трудовой, что написано. Сомневаюсь, конечно, что уволили по статье, скорее по собственному желанию.

Значит, должны были выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск. На нее вы можете рассчитывать, но только из «белой» части.

Если долг за работодателем 200 тыс. это не «белая» часть, то получить её через суд не получится, так как, насколько я понимаю, трудового договора на руках нет.

Пусть все-таки попробует поговорить по-хорошему. Ну и конечно желательно проконсультироваться с юристом, специализирующимся на данных вопросах.

Ну а на будущее выбирать работодателя с «белой» зарплатой и подписывать трудовой, чтобы все претензии были обоснованы».

На это автор пишет, что «по-хорошему» уже месяц говорят, но платить не спешат.