Путин поручил проработать «правило нулевого дохода» для пособий на детей с 3 до 7 лет

На прямую линию с Президентом обратилась жительница Астраханской области, которую лишили права на пособие для ребенка-дошкольника из-за отсутствия дохода в некоторых месяцах 2020 года. Путин обещал разобраться.

Поясним, с недавних пор ввели новые условия для пособий на детей 3 до 7 лет. Одно из них — правило нулевого дохода.

Подробно о новых правилах мы рассказывали в статье «При назначении детских пособий будут учитывать квартиры, машины, вклады. Обзор новых правил».

То есть пособие платят малоимущим, которые работают, но имеют маленький доход. Если мама или папа ребенка не работают — пособие им не положено (но есть ряд исключений).

Для определения права на пособие в этому году учитывают доход за 12 месяцев 2020 года. У многих в то время были проблемы с работой.

В Астраханской области людям отказывают в пособии, если хотя бы в одном месяце из 12 не было дохода. То есть требуют, чтобы в каждом из 12 месяцев обязательно был доход.

Верна ли такая трактовка закона? В других регионах, например, считают, что главное — иметь доход хотя бы в одном месяце.

Владимир Путин обещал разобраться с этим вопросом. Правительству будет дано такое поручение.