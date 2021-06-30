Власти Астраханской области неправильно поняли правило о нулевом доходе и незаконно лишали детей пособий

Права и требования властей Астраханской области о наличии дохода за все 12 месяцев для назначения выплат на детей от 3 до 7 лет незаконны.

Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Напомним, жительница региона пожаловалась Президенту. Владимир Путин обещал разобраться с этим вопросом.

Как видим, буквально за час вопрос решился. Выяснилось, в законе нет требования получать доход в течение всех 12 месяцев года. Региональные власти просто неправильно поняли правила.

«Астраханская область должна в кратчайшие сроки изменить региональные нормы, которые противоречат законодательству и дать возможность нуждающимся семьям получить положенные им выплаты», — заявил Котяков. Он добавил, что даже если заявитель работал один месяц — он имеет право на назначение выплаты.

Кроме того, пособие может назначаться даже при отсутствии дохода, если для этого были объективные причины — человек ухаживал за ребенком в возрасте до 3 лет, был зарегистрирован в ЦЗН, проходил срочную службу или длительное лечение.

Подробно о новых правилах для пособий на детей от 3 до 7 лет мы ранее рассказывали в статье «При назначении детских пособий будут учитывать квартиры, машины, вклады. Обзор новых правил».