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Упростите работу с самозанятыми и поручите выплаты Тинькофф

👉 Чек за самозанятого может сформировать банк или площадка с уникальными правами

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Рубрика Самозанятые
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Самозанятый может взаимодействовать с ФНС через операторов электронных площадок или банк (Партнеры), которые осуществляют информационный обмен с налоговыми органами.

При этом плательщик НПД может быть подключен одновременно к одному или нескольким Партнерам, но уникальные права единовременно могут находиться только у одного Партнера.

Право на уплату налога Партнером является уникальным правом, сообщает ФНС в письме № АБ-4-20/4336@ от 01.04.2021.

Таким образом, если плательщик НПД подключен к нескольким Партнерам, то уплата налога производится Партнером, которому предоставлены уникальные права.

Одновременно ФНС сообщает, что чек должен быть сформирован плательщиком НПД и передан заказчику в момент расчета наличными или при безналичном расчете не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты.

В случае если у Партнера права на исполнение обязанностей отозваны, то плательщику НПД необходимо самостоятельно сформировать чек с использованием мобильного приложения «Мой налог» и обеспечить его передачу заказчику.

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Упростите работу с самозанятыми и поручите выплаты Тинькофф