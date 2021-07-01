ПФР будет извещать людей о назначенной им в беззаявительном порядке пенсии

С 2022 года ПФР в ряде случаев будет назначать пенсии самостоятельно, без заявлений.

Новоиспеченный пенсионер получит извещение о назначенной пенсии. Правила такого извещения ПФР разместил на федеральном портале нормативных актов.

Напомним, согласно поправкам в пенсионное законодательство, в беззаявительном порядке будут назначаться пенсии инвалидам и безработным (по представлению ЦЗН).

Гражданам, обратившимся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием портала госуслуг, пенсия будет назначена в автоматическом режиме

ПФР будет извещать гражданина о назначении страховой пенсии, социальной пенсии по старости, социальной пенсии по инвалидности в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о назначении соответствующей пенсии.

В течении 5 дней после оформления гражданином инвалидности ПФР будет извещать его об условиях, необходимых для назначения страховой пенсии по инвалидности, социальной пенсии по инвалидности.

Информирование будет происходить через портал госуслуг. Тем, кто там не зарегистрирован, пришлют документ по почте или на электронку.