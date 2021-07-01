В Амурской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для профессий, связанных работой с людьми. А также для студентов старше 18 лет.

Об этом пишет в своем Instagram губернатор области Василий Орлов.

«Согласно Постановлению обязательной вакцинации против ковид подлежат следующие категории граждан — работники сферы услуг, общепит, торговля, такси и т. д. Также в списке студенты старше 18 лет, работники образовательных и медорганизаций, „вахтовики“, сотрудники правоохранительных органов, призывники и волонтеры».

Кроме того, в списке студенты старше 18 лет, работники образовательных и медорганизаций, вахтовики, сотрудники правоохранительных органов, призывники и волонтеры.

На «Клерке» есть постоянно обновляемый список регионов, где введена обязательная вакцинация для отдельных категорий людей.