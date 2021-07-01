Возмещать комиссии по переводам СБП начнут с июля

Малому бизнесу начнут возмещать комиссии за переводы по СБП с июля.
Об этом сообщили в ЦБ:
«В настоящий момент правительство и Банк России взаимодействуют по этому вопросу.
Планируется, что программа стартует с июля и продлится до конца текущего года.
Программа предполагает возмещение за счет бюджета малым и средним предприятиям комиссий, которые они платят банкам при получении оплаты от граждан за товары и услуги через СБП», — сообщили в ЦБ.
Цитата по «ТАСС».
Стоит отметить, что после предложения Путина о возмещении комиссии за переводы через СБП, малый бизнес стал чаще подключаться к данной системе.