💱 С 1 июля надо отчитываться за переводы по иностранным кошелькам

С 1 июля надо отчитываться за переводы по иностранным электронным кошелькам, если сумма переводов превысила 600 тыс. руб. в год.
К иностранным кошелькам относятся (наиболее распространенные):
- PayPal;
- Skrill;
- Payeer;
- Perfect Money.
К российским электронным кошелькам относятся:
- Qiwi;
- Моби.Деньги;
- ЮMoney (Яндекс.Деньги)
- RBK.Money:
- Robokassa.
Информация с сайта консалтинговой группы «ГидПраво».
А с 1 октября 2021 года начнут штрафовать за непредставление или несвоевременное представление налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки. Читать об этом - тут.