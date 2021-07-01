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💱 С 1 июля надо отчитываться за переводы по иностранным кошелькам

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Рубрика Общество. Люди. События
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С 1 июля надо отчитываться за переводы по иностранным электронным кошелькам, если сумма переводов превысила 600 тыс. руб. в год.

К иностранным кошелькам относятся (наиболее распространенные):

  • PayPal;
  • Skrill;
  • Payeer;
  • Perfect Money.

К российским электронным кошелькам относятся:

  • Qiwi;
  • Моби.Деньги;
  • ЮMoney (Яндекс.Деньги)
  •  RBK.Money:
  • Robokassa.

Информация с сайта консалтинговой группы «ГидПраво».

А с 1 октября 2021 года начнут штрафовать за непредставление или несвоевременное представление налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки. Читать об этом - тут.

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