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🚘 Начислять транспортный налог на угнанную машину можно только после ее возврата владельцу

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Рубрика Транспортный налог
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Налоговики должны возобновить начисление транспортного налога за угнанный автомобиль, только если автомобиль был возвращен владельцу.

Если розыск был прекращен, а авто не вернули — начислять налог нельзя.

Письмо ФНС от 29.06.2021 № БС-4-21/9062@ разъясняет, как налоговые инспекции должны действовать в отношении исчисления транспортного налога, если от ГИБДД поступило извещение о прекращении розыска авто.

Как отметили в ФНС, розыск автомобиля может быть прекращен не только по причине возврата авто владельцу, но и по иным обстоятельствам. Например, если истек предельный срок для розыска.

Поэтому, если к налоговикам не пришел документ, в котором указано, что автомобиль возвращен собственнику, возобновлять начисление транспортного налога нельзя.

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