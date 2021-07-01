🚘 Начислять транспортный налог на угнанную машину можно только после ее возврата владельцу

Налоговики должны возобновить начисление транспортного налога за угнанный автомобиль, только если автомобиль был возвращен владельцу.

Если розыск был прекращен, а авто не вернули — начислять налог нельзя.

Письмо ФНС от 29.06.2021 № БС-4-21/9062@ разъясняет, как налоговые инспекции должны действовать в отношении исчисления транспортного налога, если от ГИБДД поступило извещение о прекращении розыска авто.

Как отметили в ФНС, розыск автомобиля может быть прекращен не только по причине возврата авто владельцу, но и по иным обстоятельствам. Например, если истек предельный срок для розыска.