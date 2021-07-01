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Иностранные IT-гиганты обязали открывать филиалы в России. Закон подписан

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Рубрика Интернет и IT
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Крупные иностранные компании, осуществляющие деятельность в интернете на территории России, обязали создавать филиалы (представительство) или учреждать российское юридическое лицо. Федеральный закон от 01.07.2021 № 236-ФЗ подписан Владимиром Путиным и опубликован.

Закон касается владельцев информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей.

Перечень таких иностранных лиц будет публиковать на своем сайте Роскомнадзор. В предварительно составленный список входят 20 платформ: соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org. При этом список может корректироваться.

Устанавливаются виды мер понуждения к исполнению указанными иностранными лицами законодательства РФ. Они включают:

  • запрет на распространение рекламы такого иностранного лица в качестве объекта рекламирования;
  • запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного лица;
  • ограничение осуществления переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица;
  • запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных;
  • частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу иностранного лица.

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