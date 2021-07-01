Для туристов Краснодарского края сделали послабление. Вакцинироваться не обязательно

Для заселения в гостиницы и отели с 1 августа туристам не обязательно вакцинироваться. Можно предъявить справку о перенесенной болезни или медотвод с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Данная информация опубликована пресс-центром администрации Краснодарского края.

С 1 июля для заселения в гостиницу туристы должны предъявить:

справку или сертификат о перенесенном заболевании из Госуслуг, если со дня выздоровления прошло не более 6 месяцев до вселения;

отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения;

сертификат о вакцинации.

С 1 августа требования немного ужесточили. Туристы не смогут при заселении в гостиницу просто представить ПЦР-тест.

Кроме результата такого теста надо будет предъявлять медотвод.

Также, с 1 августа при заселении несовершеннолетнего в возрасте от 7 до 18 лет, на подростка тоже надо будет предъявлять справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Период действия такой справки – 3 дня.

Все документы можно предъявлять в электронном виде или на бумаге.

Ранее власти Краснодарского края отмечали, что с августа в гостиницы будут заселять только вакцинированных туристов.