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Для туристов Краснодарского края сделали послабление. Вакцинироваться не обязательно

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Рубрика Общество. Люди. События
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Для заселения в гостиницы и отели с 1 августа туристам не обязательно вакцинироваться. Можно предъявить справку о перенесенной болезни или медотвод с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Данная информация опубликована пресс-центром администрации Краснодарского края.

С 1 июля для заселения в гостиницу туристы должны предъявить:

  • справку или сертификат о перенесенном заболевании из Госуслуг, если со дня выздоровления прошло не более 6 месяцев до вселения;
  • отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения;
  • сертификат о вакцинации.

С 1 августа требования немного ужесточили. Туристы не смогут при заселении в гостиницу просто представить ПЦР-тест.

Кроме результата такого теста надо будет предъявлять медотвод.

Также, с 1 августа при заселении несовершеннолетнего в возрасте от 7 до 18 лет, на подростка тоже надо будет предъявлять справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Период действия такой справки – 3 дня.

Все документы можно предъявлять в электронном виде или на бумаге.

Ранее власти Краснодарского края отмечали, что с августа в гостиницы будут заселять только вакцинированных туристов.

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