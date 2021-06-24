С 1 августа заселиться в гостиницу в Краснодарском крае смогут только привитые

В Краснодарском крае вводят ограничения для туристов при заселении в гостиницы, отели и пансионаты. Первое — с 1 июля, второе — с 1 августа.

Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Ограничения вводятся в два этапа:

с 1 июля при заселении в гостиницу или отель будут запрашивать справку об отрицательном ПЦР-тесте или сертификат о вакцинации;

при заселении в гостиницу или отель будут запрашивать справку об отрицательном ПЦР-тесте или сертификат о вакцинации; с 1 августа перестанут заселять непривитых, за исключение туристов с противопоказаниями.