С 1 августа заселиться в гостиницу в Краснодарском крае смогут только привитые

В Краснодарском крае вводят ограничения для туристов при заселении в гостиницы, отели и пансионаты. Первое — с 1 июля, второе — с 1 августа.
Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.
Ограничения вводятся в два этапа:
- с 1 июля при заселении в гостиницу или отель будут запрашивать справку об отрицательном ПЦР-тесте или сертификат о вакцинации;
- с 1 августа перестанут заселять непривитых, за исключение туристов с противопоказаниями.
Ранее в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от ковид для некоторых работников, в том числе для работающих в туристической отрасли.