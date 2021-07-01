Человек без адреса может оформить банковскую карту, если объяснит, почему у него нет прописки

Гражданин, не имеющий регистрации по месту жительства или пребывания, может открыть банковский счет и получить дебетовую карту, но для этого ему придется доказать объективность и уважительность причин отсутствия адреса.

Такой вывод содержится в постановлении Конституционного суда № 31-П от 30.06.2021, опубликованном сегодня.

На соответствие Конституции проверяли норму всем известного антиотмывочного закона 115-ФЗ.

Гражданин без прописки, отчаявшись оформить в Сбербанке карту, обратился в суд и дошел до Конституционного суда.

Дело в том, что 115-ФЗ обязывает банки до приема на обслуживание физических лиц установить адрес их места жительства (регистрации) или места пребывания и в случае его отсутствия предоставляет возможность для произвольного отказа клиентам в открытии счета.

Принципиальный «человек без адреса» считает, что эта норма неконституционна.

КС заявил, что гражданин, не имеющий по объективным и уважительным причинам регистрации по месту жительства, может оспорить отказ банка в суде, представив суду соответствующие доказательства.

Поэтому само по себе отсутствие у гражданина регистрации по месту жительства или по месту пребывания не создает для него непреодолимых препятствий для реализации требований 115-ФЗ и не может расцениваться как нарушающее его конституционные права, если он

Заявитель не представлял в банк или в суд какие-либо данные о месте своего проживания, а также заявил в суде, что не намерен вставать на регистрационный учет. Поэтому дело с его участием пересмотру не подлежит.

При этом он не лишен права вновь обратиться в банк с заявлением об открытии расчетного банковского счета на его имя и выдаче дебетовой карты, говорится в решении КС.

Также не исключается право законодателя уточнить порядок проведения идентификации клиента в случаях отсутствия у гражданина регистрации по месту жительства или по месту пребывания на территории РФ, в том числе, урегулировать вопрос об особенностях распределения судебных расходов при возникновении споров с банком.