Обязательная вакцинация. Что надо делать работодателям

В нескольких регионах уже введена обязательная вакцинация в некоторых отраслях экономики. Работодатели должны до 15 июля организовать вакцинацию 60 % сотрудников. Но как это организовать с точки зрения закона и что делать, если сотрудник откажется? Этим «горячим» вопросам был посвящен онлайн-круглый стол, который провела компания BLS.

Вакцинация затронула торговлю, сферу услуг и другие отрасли. Чтобы понять, относится ли к ней компания, надо смотреть коды ОКВЭД. Однако не уточняется, какая именно торговля, основные или дополнительные коды. И если хоть что-то пересекается со списком отраслей, вакцинацию лучше провести.

60 % сотрудников надо считать от числа работающих в регионе, где действует документ. При этом нет исключений и для удаленных работников: значит, и они входят в это число, как и те, с кем заключен договор ГПХ.

Чтобы обеспечить вакцинацию, компания должна издать приказ, в котором определить, какие меры вы принимаете: как организовали вакцинацию, как собираете отказы и их причины, информацию о тех, кто вакцинировался, назначить ответственного за вакцинацию и др.

Организовать прививки можно по сути двумя способами. Первый — заключить договор с медорганизацией, которая приедет на вашу территорию. Второй — дать людям свободное время для посещения пункта вакцинации. И это время оплачиваемое.

Однако работники могут отказаться от вакцинации, ведь медицинские процедуры возможны только с согласия человека, на основании ст. 20 ФЗ-323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Объявить взыскание — замечание, тем более увольнение, — нельзя, ведь это не относится к прямым обязанностям сотрудника. Об этом, кстати, недавно заявлял и министр труда.

Хотя он добавил, что за отказ можно отстранить от работы без сохранения зарплаты. Но это остается спорным, ведь в ТК нет прямой ссылки на отстранение по такой причине. Ссылаться на устное разрешение представителя власти рискованно, а сотрудник вполне может оспорить отстранение в суде.

В итоге основным инструментом остается разъяснение и «льготы». Участники круглого стола озвучили, что дают работникам дополнительные выходные, делают допвыплаты, продлевают отпуск и т.д. Ведь невыполнение требования грозит серьезными санкциями: штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности до 3 месяцев.