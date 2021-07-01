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ФСС определил, как будет рассчитывать скидки и надбавки в 2022 году

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Рубрика Взносы на травматизм
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ФСС определил основные показатели по видам экономической деятельности на 2022 год для расчета скидок и надбавок к тарифам взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Показатели для расчета скидок и надбавок утверждаются ежегодно и рассчитываются в текущем календарном году по итогам деятельности страхователя за три предшествующих года.

Такими показателями являются:

  • отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми произошедшими по виду экономической деятельности страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов;
  • количество страховых случаев по виду экономической деятельности на тысячу работающих;
  • количество дней временной нетрудоспособности на один несчастный случай, признанный страховым, исключая случаи со смертельным исходом.

Скидку к страховому тарифу на 2022 г. можно получить, если подать заявление не позднее 1 ноября 2021. Условия для получения скидки: ваши показатели по травматизму ниже отраслевых значений, компания зарегистрирована до 2018 г., нет задолженности по взносам на травматизм и в 2021 году не было смертельных несчастных случаев (п. п. 4, 6 — 8 Правил установления скидок и надбавок, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.05.2012 № 524).

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