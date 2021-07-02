❗ Прожиточный минимум на 2022 год – 11 950 руб. МРОТ – 13 617 рублей

Прожиточный минимум (ПМ) на 2022 год составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей.

Опубликовано постановление Правительства № 1070 от 30.06.2021.

По новой методике МРОТ и ПМ определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом.

Медианная зарплата – это условный доход, выше которого зарабатывают 50% людей и ниже тоже 50%.

Прожиточный минимум составляет 44,2 % от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом. МРОТ составляет 42 % от медианной зарплаты, рассчитываемой Росстатом.

На 2022 год МРОТ планируется установить на уровне 13 617 рублей, что на 6,4 % выше значений 2021 года.

Напомним, на основе федерального прожиточного минимума рассчитываются региональные прожиточные минимумы (с помощью коэффициентов). Региональные прожиточные минимумы в свою очередь используются для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер поддержки и государственной социальной помощи.