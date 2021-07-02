Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Власти разъяснили, как сдать отчет об обязательной вакцинации сотрудников

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Отчетность
Версия для печати
Скачать

Столичные власти разъяснили, как правильно заполнять и сдавать отчет об обязательной вакцинации сотрудников.

1 июля на портале mos.ru в разделе «Организация бизнеса» заработал сервис по сдаче отчета о вакцинированных сотрудниках. На сайте мэра Москвы даны разъяснения по правилам заполнения и сдачи.

Новый отчет о привитых работниках заполняется в форме таблицы Excel.

Скачать форму отчета об обязательной вакцинации.

Сдать отчет надо через специальный сервис через личный кабинет юрлица.

В отчет вносятся только те работники, которые прошли вакцинацию однокомпонентной прививкой или первым компонентом.

В список сотрудников добавляются только привитые зарегистрированной в России вакциной. Если иными вакцинами — то не включаем.

Отчет может сдать как руководитель организации, так и доверенные лица. Период сдачи — с 1 по 15 июля. Проверка сведений займет не более трех рабочих дней.

Как заполнить новый отчет — читайте тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить