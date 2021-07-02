Власти разъяснили, как сдать отчет об обязательной вакцинации сотрудников

Столичные власти разъяснили, как правильно заполнять и сдавать отчет об обязательной вакцинации сотрудников.

1 июля на портале mos.ru в разделе «Организация бизнеса» заработал сервис по сдаче отчета о вакцинированных сотрудниках. На сайте мэра Москвы даны разъяснения по правилам заполнения и сдачи.

Новый отчет о привитых работниках заполняется в форме таблицы Excel.

Скачать форму отчета об обязательной вакцинации.

Сдать отчет надо через специальный сервис через личный кабинет юрлица.

В отчет вносятся только те работники, которые прошли вакцинацию однокомпонентной прививкой или первым компонентом.

В список сотрудников добавляются только привитые зарегистрированной в России вакциной. Если иными вакцинами — то не включаем.

Отчет может сдать как руководитель организации, так и доверенные лица. Период сдачи — с 1 по 15 июля. Проверка сведений займет не более трех рабочих дней.