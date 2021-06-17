Новый отчет по обязательной вакцинации: кто и как должен сдавать

Власти Москвы и Московской области ввели новый отчет по обязательной вакцинации для работодателей некоторых сфер деятельности.
Обязательной вакцинации подлежат госслужащие, а также работники следующих сфер деятельности:
- торговли;
- салонов красоты, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов и других;
- бытовых услуг;
- общепита;
- клиентских подразделений финансовых организаций и почтовой связи;
- МФЦ;
- общественного транспорта и такси;
- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;
- ЖКХ и энергетики;
- театров, кинотеатров, музеев, выставок, библиотек, тренингов и других;
- досуговых мероприятий;
- детских развлекательных центров, в том числе в парках и ТРЦ;
- массовых спортивных мероприятий.
Работодатели должны вакцинировать не менее 60% до 15 июля (первая вакцинация) и до 15 августа (вторая вакцинация).
Требования об обязательной вакцинации работников не распространяются на сотрудников с противопоказаниями.
Самозанятые не должны проходить обязательную вакцинацию. На них не распространяется данное требование.
Период сдачи отчета — с 1 по 15 июля.
Формы отчета утверждена указом мэра Москвы от 16.06.2021 № 32-УМ и постановлением губернатора Московской области от 16.06.2021 № 184-ПГ. Формы отчета совпадают.
Сдать отчет надо через личный кабинет юрлица:
- на официальном сайте мэра Москвы;
- на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
Скачать образец заполнения отчета об обязательной вакцинации.
Проверки выполнения требований о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля.Штрафы на юрлиц за невыполнение требований — от 50 тыс до 1 млн руб.