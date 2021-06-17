Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Новый отчет по обязательной вакцинации: кто и как должен сдавать

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Версия для печати
Скачать

Власти Москвы и Московской области ввели новый отчет по обязательной вакцинации для работодателей некоторых сфер деятельности.

Обязательной вакцинации подлежат госслужащие, а также работники следующих сфер деятельности:

  • торговли;
  • салонов красоты, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов и других;
  • бытовых услуг;
  • общепита;
  • клиентских подразделений финансовых организаций и почтовой связи;
  • МФЦ;
  • общественного транспорта и такси;
  • образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;
  • ЖКХ и энергетики;
  • театров, кинотеатров, музеев, выставок, библиотек, тренингов и других;
  • досуговых мероприятий;
  • детских развлекательных центров, в том числе в парках и ТРЦ;
  • массовых спортивных мероприятий.

Работодатели должны вакцинировать не менее 60% до 15 июля (первая вакцинация) и до 15 августа (вторая вакцинация).

Требования об обязательной вакцинации работников не распространяются на сотрудников с противопоказаниями.

Самозанятые не должны проходить обязательную вакцинацию. На них не распространяется данное требование.

Период сдачи отчета — с 1 по 15 июля.

Формы отчета утверждена указом мэра Москвы от 16.06.2021 № 32-УМ и постановлением губернатора Московской области от 16.06.2021 № 184-ПГ. Формы отчета совпадают.

Сдать отчет надо через личный кабинет юрлица:

Скачать образец заполнения отчета об обязательной вакцинации.

Проверки выполнения требований о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля.Штрафы на юрлиц за невыполнение требований — от 50 тыс до 1 млн руб.

Подборка полезных мероприятий

Разместить