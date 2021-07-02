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Работодатели обязаны применять пониженные тарифы страховых взносов

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Рубрика Страховые взносы
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Применение пониженных тарифов страховых взносов — это обязанность работодателя, а не право.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 03.06.2021 № 03-15-05/43471.

Компании малого и среднего бизнеса платят страховые взносы с зарплат в следующем размере:

  • 30% — с зарплаты в размере МРОТ и менее;
  • 15% — с суммы зарплаты, превышающей МРОТ.

В НК не предусмотрен отказ компании от применения пониженных тарифов страховых взносов.

Работодатель обязан уплачивать взносы по пониженным тарифам с суммы зарплаты, превышающей МРОТ.

Ранее на «Клерке» писали, что по информации Счетной палаты из-за пониженных страховых взносах малый и средний бизнес в 2021 году сэкономит в совокупности около 0,5 трлн рублей.

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