Работодатели обязаны применять пониженные тарифы страховых взносов

Применение пониженных тарифов страховых взносов — это обязанность работодателя, а не право.
Такое разъяснение дал Минфин в письме от 03.06.2021 № 03-15-05/43471.
Компании малого и среднего бизнеса платят страховые взносы с зарплат в следующем размере:
- 30% — с зарплаты в размере МРОТ и менее;
- 15% — с суммы зарплаты, превышающей МРОТ.
В НК не предусмотрен отказ компании от применения пониженных тарифов страховых взносов.
Работодатель обязан уплачивать взносы по пониженным тарифам с суммы зарплаты, превышающей МРОТ.
Ранее на «Клерке» писали, что по информации Счетной палаты из-за пониженных страховых взносах малый и средний бизнес в 2021 году сэкономит в совокупности около 0,5 трлн рублей.