Юристы обсуждают новый налоговый режим для малого бизнеса. Мнения противоположны

Налоговики проводят опрос о новом налоговом режиме для малого бизнеса. Никто еще ничего не вводит, но в социальных сетях идут бурные обсуждения. Мнения разделились.

На «Клерке» недавно писали, что ФНС придумала новый налоговый режим. Бухгалтеры в шоке.

А вот как реагируют на этот режим юристы в социальных сетях. Разместил Дмитрий Костальгин, управляющий партнер в Tax Advisor на своей странице в Facebook.

В комментариях пишут, что посчитают — а потом «вдруг» сбой:

«А потом будет как обычно „сбой“ программы, списание всего нажитого с расчетного счета и полгода на возврат, чтобы все проверить. Если к тому моменту что то останется....И ни одного рабочего телефона инспекции куда позвонить в случае заблокированного счета. И ни одного извинения за технические баги. А еще, конечно, любимое феерическое „я не знаю почему такая задолженность, программа считает“...».

Кто-то, наоборот, рад, что упрощают:

«Да ладно, с самозанятыми в целом эксперимент удачный. Если нам скажут — платите десятину и отстанем, я вот буду просто счастлив. Сейчас сильно дороже выходит. Тренд на упрощение мне скорее нравится, а дальше посмотрим на детали, конечно».

А кто-то уже давно продвигал идеи автоматизации:

«Я примерно в 2000 году уже задавался вопросом, почему не переложить обязанность удерживать налоги на банки. И даже задавал эти вопросы на лекциях. Мне говорили, что это невозможно и неправильно. Я же был уверен в том, что налоговый учёт — это атавизм. Что можно и нужно этот процесс автоматизировать через банки».

Автор поста на это пишет:

«Вообще учёт — это для трусов :-). Автоматизировать можно все, особенно, если не задаваться вопросом о точности и качестве».

А кто-то привел пример из истории:

«Продразверстка 100 лет назад строилась по этому же принципу. Эксперимент привел к массовым налоговым спорам с применением вил и огнестрельного оружия и был признан неудачным...».

Кто-то пишет от лица малого бизнеса, что инициативу поддерживает:

«Как малый бизнес, я полностью поддерживаю все предложения. Наконец-то возможность отбелить работников».

Автор поста на это пишет:

«Я правильно понял логику, что при нагрузке 4-5% все в тени, а при 10% с радостью все будут платить?».

Вопрос пока остался без ответа.