❓ ФНС придумала новый налоговый режим. Бухгалтеры в шоке

В сети появился опрос от ФНС о некоем новом налоговом режиме. Опрос анонимный и оформлен в Google Docs, так что пройти его могут все, без указания своих данных.

Вот такие параметры нового режима предложены в опросе:

Применим для ЮЛ и ИП как с сотрудниками, так и без них;

Банк передает в ФНС России информацию об операциях по расчетному счету налогоплательщика, размеченную по признаку налогооблагаемой базы;

К расходам принимаются только расходы по операциям, совершенным с использованием безналичных расчетов и проведенные по расчетным счетам, или зафиксированные на ККТ;

Налогоплательщик выплачивает заработную плату только через банк;

Банк выступает налоговым агентом по исчислению и уплате НДФЛ на основании зарплатных реестров;

Страховые взносы за себя (в части ИП) и сотрудников не уплачиваются за счет увеличения ставки налога на деятельность;

Налоговый период — 1 месяц;

Налоговые органы самостоятельно на основании предоставленных данных ККТ и банков рассчитывают налоговые обязательства и предоставляют их налогоплательщикам;

Налогоплательщик уплачивает начисленный налог в соответствии с установленными сроками уплаты;

Налогоплательщик освобождается от подачи отчетности по УСН;

Налогоплательщик освобождается от подачи отчетности по НДФЛ и РСВ;

Налогоплательщик освобождается от подачи отчетности в ПФР, ФОМС, ФСС и Росстат;

Налогоплательщик освобождается от обязанности ведения бухгалтерского и налогового учета;

Налогоплательщик освобождается от мероприятий налогового контроля, кроме мероприятий оперативного контроля.

Редакция «Клерка» не уверена, что опрос действительно от ФНС, найти каких-либо следов его на их сайте не удалось. О том, что его проводит ФНС написано только в самом опросе.

Предложенные параметры нового режима уже вызвали бурную реакцию участников «Красного уголка бухгалтера».

Некоторые бухгалтеры считают это бредом человека, незнакомого с азами налогового законодательства:

«Иван Васильевич, вы когда говорите, такое ощущение, что вы бредите» © Вот это оно. Все в кучу, с понятиями и определениями налогового законодательства они не знакомы. Там даже не возможно понять, в чем заключается «новая система налогообложения»

Участники группы задают риторические вопросы:

«Вычеты по НДФЛ отменят или банк вдруг начнет их учитывать? А что, бывает не только зарплата у работодателей? И пенсионные баллы работникам и ИП на основании чего будут начислять, если отчетности нет?»

«Доходы и расходы только по движению денег получается ? Без первички? Ну ок,с доходами ещё кое-как согласна. Хотя и их онлайн сервисы неверно считают, но расходы только по оплате? Серьезно? И налоговая на это пойдет?»

«Наемные работники в малом бизнесе освобождаются от соц. защиты, трудового стажа и пенсии?»

В общем, в работоспособность такой системы бухгалтеры не верят. Хотя и не отрицают, что через какое-то время подобная система может и появиться.

«Я думаю, что внедрение такого налогового режима вполне возможно, действительно к этому учёт и движется, но работать на этом режиме смогут только предприниматели с наипростейшими моделями учёта, а в бизнесах чуть крупнее и сложнее зачастую случаются ситуации, которые невозможно будет никак „разметить“, кроме как с помощью человеческого разума».

А что думаете вы?