Эксперты поддерживают «новый спецрежим». Но опасаются, что банки задерут комиссии

Эксперты комментируют возможное введение спецрежима для малого бизнеса. В целом, инициативу поддерживают, но есть сомнения, что все будет именно так, как задумают. Например, опасения вызывает возможное повышение банковских комиссий.
На «Клерке» сегодня писали о разделившихся мнениях юристов по поводу инициативы ФНС ввести новый спецрежим для малого бизнеса. Хотя самого режима пока не существует, налоговики только изучают возможность его появления.
Комментирует Вадим Ковригин, руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.
«Перенесение функций налогового агента на банки и саму налоговую инспекцию — интересная инициатива ФНС. Бухгалтерский учёт и риски штрафов за его нарушение для микро- и малого бизнеса — весьма ощутимые расходы.
Не думаю, что повышение налога на 4 процентных пункта для такого бизнеса станет каким-то ощутимым, зато позволит сократить издержки на бухгалтерию и страховые взносы.
Однако, надо предупредить риски. Главный из них — не обернётся ли эта инициатива повышением ставок за банковские услуги?
Большинство банков сегодня и так начисляют оплату за обслуживание расчетного счета. Не станет ли она заметно выше, если на банки ляжет функция налогового агента?
Это надо предусмотреть в законе. Исполнение такой функции не повлечёт для банков каких-то серьёзных издержек — все можно делать в автоматическом режиме. Однако, как прекрасный предлог для повышения оплаты, это может использоваться банками.
Ещё один риск — не станет ли перенесение функций налогового агента причиной усиления в общем-то ненужных контрольных функций налогового органа и банка в отношении предпринимателя?
Законодательно это надо запретить».
Лариса Ковальчук, депутат от Партии Роста в Совете Ямашинского сельского поселения Альметьевского района Татарстана, индивидуальный предприниматель.
«Думаю, что этот режим идеально подойдёт для малого бизнеса. Рассматривается отмена ведения бухгалтерского и налогового учета, подача деклараций по УСН и отчетности по зарплате работников, что является несомненным преимуществом.
При этом заявляется освобождение от уплаты страховых взносов за себя и работников. И повышение ставки налога на доходы на 4 п. п. является куда меньшим злом, чем то, что хотят отменить.
При этом надо проводить платежи через банк либо через онлайн-кассу. Что-то подобное уже было в начале 2000-х годов. Мы платили налог УСН, и эта сумма распределялась по всем фондам. Страховых взносов за себя предприниматели не платили.
Однако на сегодняшний день этот проект пока не осуществим, поскольку не все предприниматели установили онлайн-кассы, огромное количество предпринимателей не имеют расчетных счетов, предпочитая работать за наличный расчет.
У некоторых предпринимателей и организаций до сих пор не прописывается наименование товаров в чеках, что является препятствием для этого проекта, ведь такой платеж не может являться подтверждением расхода. В целом намерение хорошее. Посмотрим, не поднимется ли ставка налога выше, чем задумано изначально».
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