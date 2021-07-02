Эксперты поддерживают «новый спецрежим». Но опасаются, что банки задерут комиссии

Эксперты комментируют возможное введение спецрежима для малого бизнеса. В целом, инициативу поддерживают, но есть сомнения, что все будет именно так, как задумают. Например, опасения вызывает возможное повышение банковских комиссий.

Комментирует Вадим Ковригин, руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Перенесение функций налогового агента на банки и саму налоговую инспекцию — интересная инициатива ФНС. Бухгалтерский учёт и риски штрафов за его нарушение для микро- и малого бизнеса — весьма ощутимые расходы.

Не думаю, что повышение налога на 4 процентных пункта для такого бизнеса станет каким-то ощутимым, зато позволит сократить издержки на бухгалтерию и страховые взносы.

Однако, надо предупредить риски. Главный из них — не обернётся ли эта инициатива повышением ставок за банковские услуги?

Большинство банков сегодня и так начисляют оплату за обслуживание расчетного счета. Не станет ли она заметно выше, если на банки ляжет функция налогового агента?

Это надо предусмотреть в законе. Исполнение такой функции не повлечёт для банков каких-то серьёзных издержек — все можно делать в автоматическом режиме. Однако, как прекрасный предлог для повышения оплаты, это может использоваться банками.

Ещё один риск — не станет ли перенесение функций налогового агента причиной усиления в общем-то ненужных контрольных функций налогового органа и банка в отношении предпринимателя?

Законодательно это надо запретить».

Лариса Ковальчук, депутат от Партии Роста в Совете Ямашинского сельского поселения Альметьевского района Татарстана, индивидуальный предприниматель.

«Думаю, что этот режим идеально подойдёт для малого бизнеса. Рассматривается отмена ведения бухгалтерского и налогового учета, подача деклараций по УСН и отчетности по зарплате работников, что является несомненным преимуществом.

При этом заявляется освобождение от уплаты страховых взносов за себя и работников. И повышение ставки налога на доходы на 4 п. п. является куда меньшим злом, чем то, что хотят отменить.

При этом надо проводить платежи через банк либо через онлайн-кассу. Что-то подобное уже было в начале 2000-х годов. Мы платили налог УСН, и эта сумма распределялась по всем фондам. Страховых взносов за себя предприниматели не платили.

Однако на сегодняшний день этот проект пока не осуществим, поскольку не все предприниматели установили онлайн-кассы, огромное количество предпринимателей не имеют расчетных счетов, предпочитая работать за наличный расчет.

У некоторых предпринимателей и организаций до сих пор не прописывается наименование товаров в чеках, что является препятствием для этого проекта, ведь такой платеж не может являться подтверждением расхода. В целом намерение хорошее. Посмотрим, не поднимется ли ставка налога выше, чем задумано изначально».