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💻 «Госуслуги» не справляются с большим потоком пользователей. Предлагают подождать до 30 мин

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Рубрика Интернет и IT
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Портал «Госуслуги» ставит пользователей в очередь на вход из-за большого числа обращений. Людям предлагают ждать до 30 минут.

Об этом пишет «РИА Новости».

Портал «Госуслуги» ставит посетителей в очередь на вход — сейчас уже с ожиданием от 30 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тысяч человек. При попытке войти на портал появляется объявление о том, что в данный момент на портале более 500 000 посетителей и запускается обратный отсчет.

Сначала время ожидания составляло 5 минут, сейчас — уже 30 минут.

Редакция «Клерка» попыталась войти на портал, сначала выдало такое сообщение:

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Но потом все загрузилось. Это если заходить в мобильное приложение. С компьютера же у кого-то получилось зайти, у кого-то — нет.

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