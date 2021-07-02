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Фирма-банкрот должна восстановить НДС по основным средствам

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Рубрика НДС
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Компания приобрела основное средство (недвижимость) и приняла к вычету входящий НДС. Все правомерно. Однако спустя некоторое время фирма стала банкротом. Как быть с тем вычетом по ОС?

Разъяснения по этому вопросу дал Минфин в письме № СД-4-3/8474@ от 17.06.2021.

Как известно, все сделки банкротов не облагаются НДС.

В этой связи в случае, если у налогоплательщика, признанного банкротом, имеются на балансе объекты недвижимости, которые используются для осуществления операций, не облагаемых НДС, то НДС, ранее правомерно принятый к вычету по таким объектам, подлежит восстановлению.

Статьей 171.1 НК установлен специальный порядок восстановления сумм НДС, принятых к вычету при приобретении ОС.

Если с момента ввода объектов недвижимости в эксплуатацию и начисления по ним амортизации прошло менее 10 лет, то НДС подлежит восстановлению и уплате в бюджет за IV квартал каждого календарного года из оставшихся до окончания десятилетнего срока, рассчитываемого с момента начала начисления амортизации, исходя из 1/10 суммы налога, ранее принятой к вычету.

При этом высчитывается доля — необлагаемая реализация в общей массе реализации.

Поскольку налогоплательщик-банкрот с 01.01.2021 осуществляет только операции, не признаваемые объектом налогообложения НДС, то размер доли для расчета суммы налога, подлежащей восстановлению таким налогоплательщиком, будет равен 1.

В том случае если с момента ввода в эксплуатацию объектов недвижимости и начисления по ним амортизации прошло более 10 лет, то ранее принятый к вычету НДС восстановлению не подлежит.

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