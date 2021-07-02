В компанию прилетел запрос из МВД. Что делать, кроме как пить корвалол?

В компанию прилетел запрос из МВД — запрашивают КУДиР и декларацию по УСН. Бухгалтер перепугалась, пытается понять, чего ожидать. Компания, по ее словам, без прегрешений. Да и деятельность она уже полгода не ведет.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, у кого-нибудь МВД запрашивали КУДиР и декларации по УСН? Голову сломала, с чем это может быть связано. Страшно до жути. От налоговиков при этом никаких претензий не было».

В комментариях спросили, есть ли госконтракты. Автор пишет, что нет. Еще спросили, может обидели кого, не то продали. Но, по словам автора, они уже полгода, как деятельность не ведут.

На вопрос о том, на какую норму права ссылаются в запросе, автор пишет:

«ФЗ „Об оперативно розыскной деятельности“, а также ч. 3, ст. 82, ч. 3, ст. 102 НК, в целях предупреждения раскрытия преступлений».

Комментарий от налогового адвоката Вячеслава Василевского:

«Если только эти нормы, и нет номера КУСП, то запрос незаконен. А вообще, эта информация для них не секрет, они могут ее запросить в налоговой. В принципе, можете и предоставить. Если не обращать внимания на то, что запрос незаконный».

По словам автора, им скрывать нечего. Но хотелось бы понять, чего ожидать.

Еще предположения:

«Никаких противозаконных операций не было по оптимизации налогов? Хотя да, согласна, такие вещи не спрашивают. Так вот имейте в виду: сейчас вскрывают много площадок, отказывающих такие услуги. Далее берутся банковские выписки техничек, и всех, кто фигурирует в выписках — на допрос. А далее уже идёт сигнал в налоговую».

А еще советуют обратиться к адвокату:

«Идите срочно к проверенному адвокату и работаете с МВД только через адвоката. Иначе можно где-то не то ляпнуть или послать и привет».