Отменена обязанность сдавать 3-НДФЛ при продаже недорогой недвижимости

Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность подавать декларацию 3-НДФЛ при продаже недорогой недвижимости.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ внес многочисленные поправки в Налоговый кодекс.

Физлица обязаны заплатить НДФЛ в случае продажи недвижимого имущества, которым они владели меньше минимального предельного срока. Минимальный предельный срок владения, после которого доходы от продажи недвижимости полностью освобождаются от налога, составляет в общем случае пять лет, а в ряде случаев — три года (например при продаже единственного либо унаследованного жилья).

Ставка НДФЛ в 13% взимается с дохода от продажи недвижимости, который можно уменьшить либо на сумму ее покупки, либо на налоговый вычет. Максимальная сумма вычета при продаже жилых домов, квартир, комнат составляет 1 миллион рублей в год, а при продаже гаражей и нежилых помещений — 250 тысяч рублей.

Если доход от продажи недвижимости меньше, чем максимальный вычет, декларацию можно не сдавать.

Новые правила применяются к доходам, полученным начиная с 1 января 2021 года.