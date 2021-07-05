С 15 июля начнутся бездекларационные камеральные проверки 3-НДФЛ

В этом году у налоговиков появилась возможность в «бездекларационном» порядке проводить камеральную проверку по доходам граждан за 2020 год от продажи имущества или получения в дар недвижимости.

Такие проверки будут проводиться в случае, если декларация 3-НДФЛ физлицом не была сдана до 30 апреля, а у налоговой есть сведения о реализации недвижимости, которая была в его собственности менее установленного НК предельного срока владения (3 или 5 лет).

Налоговые органы начнут проводить «бездекларационные» камеральные проверки уже с 15 июля — наступления срока уплаты НДФЛ по соответствующим доходам, которые налогоплательщики обязаны были задекларировать самостоятельно, сообщили в ФНС.

Налоговые инспекторы определят доход от продажи недвижимости. Для этого будут использоваться сведения из соответствующих органов (в частности сведения Росреестра о кадастровой стоимости) и полученные у физлиц пояснения, которые они обязаны представить по запросу в течение 5 дней.

Если необходимая информация не будет получена от компетентного органа или плательщика, а также если цена сделки окажется меньше кадастровой стоимости объекта недвижимости, умноженной на коэффициент 0.7, то налоговые органы примут для расчета суммы НДФЛ доход в сумме кадастровой стоимости, умноженной на коэффициент 0.7.

При этом будут приниматься во внимание налоговые вычеты (до 1 млн рублей — для жилой недвижимости и до 250 тысяч рублей — для иной недвижимости).

По результатам проверки кроме суммы начисленного к уплате НДФЛ, плательщику будут предъявлены штрафные санкции и пени за несвоевременную уплату налога.

До окончания такой проверки налогоплательщик будет вправе представить налоговому органу декларацию. В этом случае начатая камеральная проверка прекращается и начинается новая — в отношении представленной налоговой декларации.