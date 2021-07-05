ФНС придумала уведомление о запрете в приеме деклараций по НДС, подписанных по доверенности

ФНС выпустила письмо с рекомендованной формой уведомления о запрете в приеме налоговых деклараций по НДС, подписанных доверенными лицами, а не самим налогоплательщиком. Таким образом налоговики пытаются остановить поток липовых уточненок.

В письме от 28.06.2021 № ЕА-4-15/9014@ есть две формы — уведомление о запрете в приеме деклараций и уведомление об отмене запрета.

В случае, если налогоплательщик отправит в инспекцию уведомление с отметкой о запрете в приеме налоговых деклараций по НДС от уполномоченных лиц, с даты поступления такого уведомления ИФНС должна отказывать в приеме деклараций, подписанных не руководителем организации или ИП, а доверенным лицом.

Уведомление заполняется в электронной форме!

О том, что от имени налогоплательщиков сдаются липовые декларации неоднократно писали на «Клерке». Версии того, зачем это нужно разные — кто-то обвиняет самих налоговиков, кто-то предполагает, что таким образом работают схемы по незаконному возмещению НДС.