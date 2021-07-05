Мнение: переход банков на отечественное ПО породит больше рисков, чем выгоды

В правительство внесли проект указа о переходе финансовых организаций на отечественное ПО и оборудование. Тему прокомментировал представитель бизнеса.

В Минцифры подчеркнули, что по документу все объекты критической информационной инфраструктуры, включал банки, обязаны будут использовать российские системы, если есть подходящие аналоги, и только при их отсутствии компании смогут оставить зарубежные. Причем обслуживать последние будут исключительно отечественные организации.

Кроме того, по мнению ведомства, отечественное ПО обеспечит безопасность:

«Переход на отечественные решения обеспечит безопасность банковских операций, исключит вероятность блокировки счетов и возможность перехвата конфиденциальной информации злоумышленниками, которые действуют из-за границы» — сказали в пресс-службе ведомства.

Цитата по «Известиям».

Прокомментировал Андрей Финохин, коммерческий директор Бипиум, резидент ОЭЗ «Иннополис», член Партии Роста:

«Предпосылки — больше мода и политические мотивы, чем эффективность. Если компания (финансовая) использует продукт Х, то, скорее всего, из-за его эффективности: быстродействие, бюджет, высокая отказоустойчивость, удобство поддержки, наличие партнёра. Так же, как с автомобилями. Вы купите автомобиль той марки, у которой есть сервис и дилер в вашем городе. Вряд ли в России есть ПО по всему спектру финансового сектора.

Из пункта выше следует, что клиенты могут быть просто недовольны отечественными решениями. Насильно мил не будешь. Поэтому вряд ли это породит волну новых разработок. Скорее задумаются над развитием сервиса и инфраструктуры. Выгодоприобретателем скорее будут интеграторы и текущие производители ПО.

Лично я вижу больше рисков, чем выгоды. Банковская сфера закрытая. Есть свои правила и устои. Многие банки проводят операции валютные операции, операции с иностранными компаниями. И их ПО может быть несовместимо с нашим. Либо просто могут байкотировать ПО из России.

Так же, как платежная система МИР может не поддерживаться системами MasterCard и Visa. Зато стимул нашим разработчикам ориентироваться сразу на мировые стандарты, выход на мировые рынки, становиться мультиязычными. В конечном счете, наши разработчики могут открыть для себя новые рынки.

В итоге, не могу дать однозначную оценку перехода на отечественное ПО „хорошо“ или „плохо“. Это новая реальность. А бизнес должен уметь приспосабливаться. Да, возможно это некоторый стресс. Но без стресса нет прогресса. Есть возможность стать сильнее и соответствовать мировым стандартам. Я, как представитель разработчика ПО, вижу возможность для роста».