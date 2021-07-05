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Убытки от ковида за 2020 год составили около 1 трлн рублей

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Рубрика Экономика России
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Из-за ковида госбюджет в 2020 году потерял почти 1 трлн рублей, посчитали в Роспотребнадзоре.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности

ущерб <от ковида> в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней.

Только на лечение больных в стационарах ушло около 183 миллиардов рублей, на тестирования — 108 миллиардов», — отмечено в докладе.

Цитата по «РИА Новости».

В докладе сказано, что на выплаты для поддержки населения и предприятий было выделено примерно 515 млрд рублей.

Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией — тут.

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