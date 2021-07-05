Убытки от ковида за 2020 год составили около 1 трлн рублей

Из-за ковида госбюджет в 2020 году потерял почти 1 трлн рублей, посчитали в Роспотребнадзоре.
Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности
Только на лечение больных в стационарах ушло около 183 миллиардов рублей, на тестирования — 108 миллиардов», — отмечено в докладе.
Цитата по «РИА Новости».
В докладе сказано, что на выплаты для поддержки населения и предприятий было выделено примерно 515 млрд рублей.
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