Убытки от ковида за 2020 год составили около 1 трлн рублей

Из-за ковида госбюджет в 2020 году потерял почти 1 трлн рублей, посчитали в Роспотребнадзоре.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности

ущерб <от ковида> в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней.

Только на лечение больных в стационарах ушло около 183 миллиардов рублей, на тестирования — 108 миллиардов», — отмечено в докладе.

Цитата по «РИА Новости».

В докладе сказано, что на выплаты для поддержки населения и предприятий было выделено примерно 515 млрд рублей.