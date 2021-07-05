🌈 В МЭР заявили о снижении инфляции. А бизнес не разделяет радужных прогнозов ведомства

Минэкономразвития видит тренд на снижение инфляции в России и не ожидает сильных колебаний. В месячном выражении с 1 по 28 июня рост потребительских цен замедлился по сравнению с маем.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова.

Комментирует Альберт Латыпов, депутат от Партии Роста в Совете Лашманского сельского поселения Черемшанского района, гендиректор хлебокомбината «Багетный».

«Как-то не верится в такие радужные прогнозы о тренде на снижение инфляции, как не верится и в ее официальные показатели. Все мы видим цены в магазинах. Мне кажется, что прогнозы по инфляции еще ни разу не сбылись.

Одна из причин — неполные данные по отраслям, я столкнулся с этим, работая общественным представителем бизнес-омбудсмена РТ, — в статистику попадает лишь треть частных кампаний, которые подают сведения об объемах произведенной продукции, планах.

Кроме того, из-за засухи дорожают корма, теряется урожай, что осенью также отразится на инфляции. А тем временем рост цен на сырьена качестве продукции — некоторые производители, чтобы удержать ценник на прежнем уровне, вынуждены экономить. Повысить цены производственникам не дают торговые сети, которые принимают товары только по прежнему прайсу.

Нужно поддерживать местных производителей, субсидировать, чтобы они выпускали отечественную продукцию по конкурентным ценам.

В Китае начинающие предприниматели из многих отраслей первые 5 лет защищены от проверок, штрафов, освобождены от налогов. А у нас не успел открыться,и получил какой-то штраф».