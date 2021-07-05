Упрощенцы смогут учитывать в расходах расходы на тестирование ковид и содержание медпункта

В перечень расходов, учитываемых при расчете УСН, включили расходы на медицинское обследование работников на ковид и содержание медпункта.
Нововведения введены в НК федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ и применяются с 01.01.2021.
Таким образом, доходно-расходные упрощенцы могут учитывать при определении налоговой базы:
- расходы на меры по технике безопасности и на содержание помещений и инвентаря здравпунктов;
- стоимость медизделий для диагностики и лечения ковида (перечень определит правительство);
- расходы на доставку и изготовление медизделий для диагностики и лечения ковида.
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