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Уволенного работника не обязательно принимать повторно на работу

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Рубрика Трудовые отношения
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Если работник уволился, а позднее обратился к работодателю с просьбой заключить с ним новый трудовой договор, работодатель не обязан этого делать. Но отказ должен быть мотивирован.

На сайте Онлайнинспекция.рф был задан вопрос в отношении приема на работу уволенного сотрудника.

Работник написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Его уволили, а через 3 недели он попросил работодателя обратно принять его на работу.

Роструд отметил, что уволенного сотрудника можно не принимать на работу, но отказ должен быть мотивирован.

Расторжение трудового договора при уходе в отпуск с последующим увольнением происходит в последний рабочий день, то есть до даты отпуска. В данном случае работник уже уволен.

То есть речь идет не о восстановлении работника или об отзыве заявления об увольнении, а о повторном заключении трудового договора.

Работодатель имеет право выбирать себе работников. И если данное рабочее место уже не вакантно, например, нашли другого сотрудника, то принимать на работу ранее уволенного необязательно.

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