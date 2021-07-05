Уволенного работника не обязательно принимать повторно на работу

Если работник уволился, а позднее обратился к работодателю с просьбой заключить с ним новый трудовой договор, работодатель не обязан этого делать. Но отказ должен быть мотивирован.

На сайте Онлайнинспекция.рф был задан вопрос в отношении приема на работу уволенного сотрудника.

Работник написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Его уволили, а через 3 недели он попросил работодателя обратно принять его на работу.

Роструд отметил, что уволенного сотрудника можно не принимать на работу, но отказ должен быть мотивирован.

Расторжение трудового договора при уходе в отпуск с последующим увольнением происходит в последний рабочий день, то есть до даты отпуска. В данном случае работник уже уволен.

То есть речь идет не о восстановлении работника или об отзыве заявления об увольнении, а о повторном заключении трудового договора.

Работодатель имеет право выбирать себе работников. И если данное рабочее место уже не вакантно, например, нашли другого сотрудника, то принимать на работу ранее уволенного необязательно.