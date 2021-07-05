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Как защититься от излишнего рвения налоговиков в их борьбе со схематозом НДС? Авторский курс на платформе «Клерк 365»

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Рубрика НДС
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В НК не предусмотрены законные способы уменьшить уже исчисленный НДС. Но существуют способы не пострадать там, где виноват контрагент, а не вы.

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский онлайн-курс «Секреты оптимизации НДС. И что надо знать про АСК НДС-2». Со скидкой 20%.

Важно: для тех, кто оформил подписку на платформу «Клерк 365», этот курс доступен без доплаты. Заходите, учитесь и оставляйте комменты. 

Вы научитесь:

  • понимать, как именно и под кого копают налоговики;
  • разбираться в налоговых схемах по НДС, чтобы знать, как схематозят контрагенты;
  • отвечать грамотно на вопросы налоговиков про НДС на комиссиях и в требованиях;
  • вести грамотное налоговое планирование по НДС.

Курс важен для:

  • Бухгалтеров. Именно вам отвечать на требования из ИФНС или придумывать, что делать с хотелками директора по налоговой экономии.
  • Директоров. Субсидиарная и уголовная ответственность по итогам налоговых дел касается чаще всего именно вас. Узнайте, как защититься.

Один адвокат сказал: «Налоговая инспекция ищет там, где светлее, а не там, где потеряли». Особенно рвение налоговиков заметно, когда речь идет об НДС. Это системно важный налог, и на борьбу со схемами ФНС с 2021 года кладет особые усилия.

Поэтому мы сделали курс, который расскажет вам об инструментах налоговиков. А вы будете готовы опровергать их обвинения в схематозе.

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