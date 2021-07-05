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💻 Бухгалтеры жалуются на сбои в работе ТКС. Налоговики обещают все поправить до 7 июля

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Бухгалтеры жалуются на сбои в работе ТКС. У кого-то счет не разблокируют, у кого-то отчеты не отправляются. Сами налоговики сообщают, что до 7 июля должны все исправить.

Возмущаются в «Красном уголке бухгалтера».

«Что-то там у налоговиков с ТКС опять пошло не так:

  • Отправили запрос на сверку неделю назад, сегодня звонит инспектор: „мы вам не можем отправить по ТКС, у нас поменялась ТКС, ваш запрос в другой, а в новой его нет. Можем выдать на бумаге или отправьте его снова“.
  • Не принимает ответы на требования, отправленные от уполномочки по доверенности, потому что: „новая ТКС не видит ваши доверенности“. Это здорово, но декларации при этом проходят. „А вот только в ответах на требования и не видит! Так программисты сделали“.
Всё это началось с 1 июля. Е-мое, когда уже поймут: не трогай то, что итак работает!».

И в комментариях автор поста еще дописал: «и эти вот люди хотят отменить декларации». На это пишут:

«А у них цифроризация полным ходом. Видимо, скоро не только бухи не нужны будут, но и налоговики тоже».

А вот еще мнение:

«Ну так потому и хотят, ИФНС будет списывать 110 процентов вместо условных 10 с р/с, а когда вы будете стучаться к телефонным роботам (пускать в ИФНС наверняка перестанут), робот будет отвечать, „доплатите недостающее и счет будет разблокирован“. А как получить то, что открячили „по ошибке“, интересно только пострадавшему. Разве не так?»

Кому-то три дня из-за технических проблем счет не могли разблокировать:

«Нам три дня не могли счёт разблокировать, ссылаясь на тех. проблемы. Охрипла орать в телефон два раза в день».

А у кого-то отчеты не отправляются:

«У меня отчеты висят с 01.07.21 и ответ на требование, отправленный 01.07.21, налоговая тоже не видит».

И еще сообщают о проблемах:

«У меня тоже по новому клиенту не поступила еще 29.06 в ТКС блокировка за просроченный отчет. Нашла информацию на nalog.ru 01.07 отправила отчет, висит мертво. Вчера звонила в ТП Контур. Там ответили, что несколько дней проблемы на стороне программного комплекса ИФНС. Если имеет значение, у меня Москва.

P.S. В аду, устроенном госорганами, свет в конце тоннеля не просматривается совсем».

Кто-то дозвонился в налоговую, сказали до 7 июля должны исправить:

«Звонила в налоговую, сказали что эта проблема по всей стране, до 7 июля должны исправить».

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