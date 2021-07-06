Ведение трех организаций, ВЭД, личные поручения собственника и гендира, первичка и многое другое. И это все — за 90 тыс. рублей в месяц. А вы бы согласились?
Вот такую вакансию обсуждают в «Красном уголке бухгалтера»:
И это только основное, что написано в вакансии.
Одни решили не участвовать в обсуждениях, а понаблюдать со стороны:
- «Попкорн несу :-)».
- «Не, дорогая, тут попкорн не пойдёт. Тут что-то крепкое надо выпить, чтоб прочитать и тут забыть».
- «Подвинься! :-) Я с семечками присяду».
«Ну и цены у вас в Москве. Мы бы за такие деньги зайца на коленях в чистом поле загоняли :-)».Другие же стали против данной вакансии. Зарплата не соответствует заявленному объему работы:
«Очень большой объём работы для одного»
«За три конторы с ВЭД 90000... До чего же обесценен наш труд!».«А давно крепостное право вернули?!».
Но были и те, кто отметил, что такие вакансии надо не обсуждать в интернете, а реально звонить. Возможно, все в конторе намного проще, чем выглядит. Но не факт:
«Вставлю свои 5 копеек. Честно говоря, иногда вакансии выглядят довольно... эээ... вызывающе или возмутительно. Но если бы кто-то реально позвонил, поговорил и прокомментировал вакансию, возможно, не так уже и плохо она выглядела бы.... ну или окончательный треш :-)».
А один комментатор «перевел красивую вакансию на русский язык»:
«Перевожу — что-то аутсорс за эту сумму косячит, надо в штат буха взять, и он нам все сделает. Или аутсорс запросил больше денег. Или требования к документообороту выросли, а возюкаться с бумажульками не хочется».