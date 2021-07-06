Ведение трех организаций, ВЭД, личные поручения собственника и гендира, первичка и многое другое. И это все — за 90 тыс. рублей в месяц. А вы бы согласились?

Вот такую вакансию обсуждают в «Красном уголке бухгалтера»:

И это только основное, что написано в вакансии.

Одни решили не участвовать в обсуждениях, а понаблюдать со стороны:

«Попкорн несу :-)».

«Не, дорогая, тут попкорн не пойдёт. Тут что-то крепкое надо выпить, чтоб прочитать и тут забыть».

«Подвинься! :-) Я с семечками присяду».

А кто-то отметил, что работает и за

«Ну и цены у вас в Москве. Мы бы за такие деньги зайца на коленях в чистом поле загоняли :-)».

Другие же стали против данной вакансии.заявленному объему работы:

«Очень большой объём работы для одного»

«За три конторы с ВЭД 90000... До чего же обесценен наш труд!».

«А давно крепостное право вернули?!».

Но были и те, кто отметил, что такие вакансии надо не обсуждать в интернете, а реально звонить. Возможно, все в конторе намного проще, чем выглядит. Но не факт:

«Вставлю свои 5 копеек. Честно говоря, иногда вакансии выглядят довольно... эээ... вызывающе или возмутительно. Но если бы кто-то реально позвонил, поговорил и прокомментировал вакансию, возможно, не так уже и плохо она выглядела бы.... ну или окончательный треш :-)».

А один комментатор «перевел красивую вакансию на русский язык»:

«Перевожу — что-то аутсорс за эту сумму косячит, надо в штат буха взять, и он нам все сделает. Или аутсорс запросил больше денег. Или требования к документообороту выросли, а возюкаться с бумажульками не хочется».