Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Неработающих пенсионеров хотят освободить от НДФЛ с процентов по вкладам

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДФЛ
Версия для печати

Предлагается освободить неработающих пенсионеров от уплаты НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам при условии, что указанные доходы не превышают за налоговый период двенадцатикратной величины прожиточного минимума.

Такой законопроект внесен сегодня в Госдуму депутатами от КПРФ.

В пояснительной записке отмечается, что в условиях, когда прожиточный минимум пенсионера не соответствует фактическим потребностям взрослого человека, многие граждане стараются в период трудовой деятельности сделать накопления, которые позволят им не бедствовать в старости.

С 2021 года проценты по вкладам облагаются НДФЛ. Например, по вкладу на 1,5 млн рублей под 5 % годовых налог составит 3,4 тыс. рублей.

1,5 миллиона рублей — это сумма, которую можно скопить за 25 лет, откладывая по 5 тысяч рублей в месяц, отмечают авторы проекта. Если откладывать меньше 5 тысяч в месяц, то на накопление суммы в 1,5 миллиона может уйти вся активная в трудовом плане жизнь человека.

С выходом на пенсию неработающий пенсионер больше не имеет трудовых доходов и, как следствие, возможности продолжать создавать накопления. В этих условиях потеря даже 3 тысяч рублей в год будет для него ощутимой.

В этой связи предлагается отменить НДФЛ с процентов по вкладам неработающих пенсионеров.

Подборка полезных мероприятий

Разместить