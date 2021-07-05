Неработающих пенсионеров хотят освободить от НДФЛ с процентов по вкладам

Предлагается освободить неработающих пенсионеров от уплаты НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам при условии, что указанные доходы не превышают за налоговый период двенадцатикратной величины прожиточного минимума.

Такой законопроект внесен сегодня в Госдуму депутатами от КПРФ.

В пояснительной записке отмечается, что в условиях, когда прожиточный минимум пенсионера не соответствует фактическим потребностям взрослого человека, многие граждане стараются в период трудовой деятельности сделать накопления, которые позволят им не бедствовать в старости.

С 2021 года проценты по вкладам облагаются НДФЛ. Например, по вкладу на 1,5 млн рублей под 5 % годовых налог составит 3,4 тыс. рублей.

1,5 миллиона рублей — это сумма, которую можно скопить за 25 лет, откладывая по 5 тысяч рублей в месяц, отмечают авторы проекта. Если откладывать меньше 5 тысяч в месяц, то на накопление суммы в 1,5 миллиона может уйти вся активная в трудовом плане жизнь человека.

С выходом на пенсию неработающий пенсионер больше не имеет трудовых доходов и, как следствие, возможности продолжать создавать накопления. В этих условиях потеря даже 3 тысяч рублей в год будет для него ощутимой.

В этой связи предлагается отменить НДФЛ с процентов по вкладам неработающих пенсионеров.