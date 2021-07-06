Людям не нравится использовать для работы личные вещи

Предлагают ввести в ТК статью, запрещающую работодателю использование личного имущества сотрудника: автомобиль, телефон и др. для исполнения им своих должностных обязанностей.

Такая идея изложена в петиции, опубликованной на сайте РОИ.

Автор инициативы отмечает, что сейчас работодатели с целью экономии имеют тенденцию возлагать издержки на своих сотрудников. Например, при приеме на работу выставляют требование использование личного транспортного средства сотрудником. В лучшем случае, ему предлагают компенсацию затрат на топливо, и то частично.

Между тем производственные затраты должны нести только работодатели, отмечает автор петиции.

Он также предлагает внести поправки в НК, чтобы за авансовые отчеты с расходами на бензин от лица сотрудников, не числящихся водителями служебных авто, компанию штрафовали на 100 МРОТ.

А вы для работы используете личное имущество?

Напомним, недавно наши читатели спорили, нормально ли требовать от соискателя наличия личного смартфона. Некоторые считают, что раз работодателю удобно, чтобы сотрудники имели более современные гаджеты, нежели кнопочный телефон, он должен обеспечить персонал смартфонами.